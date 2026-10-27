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Baubewilligung 27.10.2026 15:12:44

MCH-Aktie schwächelt: Baurecht für Basler Rosentalturm geht an UBS-Immobilienfonds

MCH-Aktie schwächelt: Baurecht für Basler Rosentalturm geht an UBS-Immobilienfonds

Die UBS-Tochter Balintra übernimmt das Baurecht für den Rosentalturm in Basel von der MCH Group.

Die Immobilienfirma hat einen Baurechtsvertrag mit der Einwohnergemeinde der Stadt Basel abgeschlossen, wie die UBS, MCH Group und der Regierungsrat am Dienstag mitteilten.

Balintra ist auch Eigentümerin des Claraturms gleich schräg vis-à-vis vom geplanten Hochhaus. Es handelt sich um eine Gesellschaft des UBS-Immobilienfonds Sima. Bereits 2018 beabsichtigte die MCH Group gemäss einer damaligen Regierungsmitteilung, dass sie das Projekt zur Realisierung einer privaten Investorengesellschaft übergeben wird - ähnlich wie beim Messeturm.

Die Baubewilligung liegt seit dem 11. August 2026 vor. Vorbereitende Arbeiten sollen im Winter 2026 beginnen, wie es im Communiqué der UBS heisst. Der Abbruch des Messeparkhauses soll nach der Herbstmesse starten. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich vier Jahre, sodass die Neubauten des Architekturbüros Herzog & de Meuron voraussichtlich 2030 fertig sein werden.

400 neue Wohnungen bei Messeplatz

Das von der "MCH Exhibitions & Events" entwickelte Bauvorhaben sieht vor, das bestehende Messeparkhaus abzureissen. Geplant ist auf dieser Fläche bei der Rosentalanlage und dem Messeplatz ein 94 Meter hoher Turm. Zudem wird ein fünfstöckiger Längsbau entlang der Riehenstrasse gebaut, ebenso ein öffentlich zugänglicher Innenhof mit einem Pavillon.

Insgesamt sollen 400 neue Wohnungen entstehen, wovon 75 gemäss Vorgaben des Bebauungsplan preisgünstig sein werden. Teil des Projekts ist auch ein Parkhaus mit Platz für 730 Autos, von denen 570 öffentlich zugänglich sein werden.

Die MCH-Aktie verliert im SIX-Handel zeitweise 2,03 Prozent auf 6,76 Franken.

Basel (awp/sda)

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