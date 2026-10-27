|Baubewilligung
|
27.10.2026 15:12:44
MCH-Aktie schwächelt: Baurecht für Basler Rosentalturm geht an UBS-Immobilienfonds
Die UBS-Tochter Balintra übernimmt das Baurecht für den Rosentalturm in Basel von der MCH Group.
Balintra ist auch Eigentümerin des Claraturms gleich schräg vis-à-vis vom geplanten Hochhaus. Es handelt sich um eine Gesellschaft des UBS-Immobilienfonds Sima. Bereits 2018 beabsichtigte die MCH Group gemäss einer damaligen Regierungsmitteilung, dass sie das Projekt zur Realisierung einer privaten Investorengesellschaft übergeben wird - ähnlich wie beim Messeturm.
Die Baubewilligung liegt seit dem 11. August 2026 vor. Vorbereitende Arbeiten sollen im Winter 2026 beginnen, wie es im Communiqué der UBS heisst. Der Abbruch des Messeparkhauses soll nach der Herbstmesse starten. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich vier Jahre, sodass die Neubauten des Architekturbüros Herzog & de Meuron voraussichtlich 2030 fertig sein werden.
400 neue Wohnungen bei Messeplatz
Das von der "MCH Exhibitions & Events" entwickelte Bauvorhaben sieht vor, das bestehende Messeparkhaus abzureissen. Geplant ist auf dieser Fläche bei der Rosentalanlage und dem Messeplatz ein 94 Meter hoher Turm. Zudem wird ein fünfstöckiger Längsbau entlang der Riehenstrasse gebaut, ebenso ein öffentlich zugänglicher Innenhof mit einem Pavillon.
Insgesamt sollen 400 neue Wohnungen entstehen, wovon 75 gemäss Vorgaben des Bebauungsplan preisgünstig sein werden. Teil des Projekts ist auch ein Parkhaus mit Platz für 730 Autos, von denen 570 öffentlich zugänglich sein werden.
Die MCH-Aktie verliert im SIX-Handel zeitweise 2,03 Prozent auf 6,76 Franken.
Basel (awp/sda)
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.