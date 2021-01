MCH-Aktie legt zu: MCH baut Geschäftsleitung und Verwaltungsrat weiter um

Das Unternehmen schlägt den Sky-Mann Andrea Zappia als neuen Verwaltungsratspräsidenten und Marco Gadola als Vizepräsidenten vor. Zudem geht Konzernchef Bernd Stadlwieser von Bord.

Stadlwieser verlasse das Unternehmen "in gegenseitigem Einvernehmen", erklärte MCH am Samstag in einem Communiqué. An seiner Stelle werde Beat Zwahlen die Geschäftsführung ad interim übernehmen und den Posten des Finanzchefs an Michael Hüsler weitergeben.

Ganz anderes ist bei verschiedenen Zeitungen zu lesen: Stadlwieser habe gekündigt. "Leider gab und gibt es zwischen Teilen des Verwaltungsrates und mir unterschiedliche Vorstellungen", zitiert etwa die Basler Regionalzeitung "bz" aus einem Schreiben Stadlwiesers an ausgewählte Mitarbeitende.

Diese würden nicht nur den Inhalt der Strategie betreffen, sondern auch seine persönlichen Erwartungen an den Verwaltungsrat, um das Unternehmen aus der schwersten Krise seiner Geschichte zu führen. "Somit ist es nur konsequent und das Beste, sich zu trennen", wird Stadlwieser in der "Sonntagszeitung" zitiert. Dieser war erst im Februar 2019 zur MCH gestossen.

MCH betonte auf Nachfrage von AWP, dass die Trennung einvernehmlich erfolgt sei. "Natürlich gibt es auch für einvernehmliche Trennungen Gründe," erklärte ein Sprecher. Zu diesen äussere er sich jedoch nicht.

Neuer Präsident kommt von Sky

Als Überraschung bezeichnet die "bz" die kommunizierte Präsentation des neuen Verwaltungsratspräsidenten. Dass der langjährige Präsident Ueli Vischer an der nächsten Generalversammlung ausscheiden wird, war bekannt. In Branchenkreisen habe man aber erwartet, dass eine unabhängige Persönlichkeit das Präsidium übernehmen werde.

Nun schlägt MCH Andrea Zappia als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor. Der 57-Jährige war von 2011 bis 2019 CEO der Sky-Gruppe, die zum Medienkonzern der Murdoch-Familie gehört. Aktuell ist er dort noch Vize-Geschäftsführer und Leiter der Abteilung New Markets. James Murdoch, der neue Ankeraktionär der MCH, habe damit "einen weiteren Bekannten" für das Führungsgremium durchsetzen können, kommentiert die "bz".

Murdoch hatte bereits letzten Dezember neben sich selbst mit Jeffrey Palker und Eleni Lionaki zwei weitere Vertreter seiner Lupa Systems im Aufsichtsgremium installiert.

Wie die "bz" weiter berichtet, wird die Art Basel corona-bedingt nicht wie gewohnt im Frühsommer stattfinden, sondern voraussichtlich im Herbst. Die Messe geht von einer Durchführung vom 21. bis 26. September aus.

Die MCH-Aktie klettert im Schweizer Handel am Vormittag zeitweise um 3,61 Prozent auf 12,90 Franken.

tv/ra

Basel (awp)