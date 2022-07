MCH-Aktie: Kunstmesse Paris+ par Art Basel startet im Oktober mit 156 Galerien

Das sind rund halb so viele Aussteller wie im Juni an der Muttermesse in Basel anwesend waren.

Die Aussteller stammen aus 30 Ländern und Regionen, wie Paris+ par Art Basel am Dienstag mitteilte. Darunter befinden sich die weltumspannenden Kunsthandelskonzerne wie Hauser & Wirth, Gagosian oder David Zwirner.

Mit 61 Galerien aus Paris und dem restlichen Frankreich liegt aber ein klarer Schwerpunkt auf Aussteller aus dem Austragungsland. Das werde der Messe einen ganz eigenen Pariser Charakter verleihen, lässt sich Global Director der Art Basel, Marc Spiegler, in der Medienmitteilung zitieren.

Die Nachfolgemesse der Foire internationale d'art contemporain (Fiac) wird während ihrer vier Austragungstage (plus Preview-Tag für VIPs) auch an neuralgischen Stellen in Paris ihre Zeichen setzen. So sind gemäss Communiqué unter anderem im Jardin des Tuilleries und im Hof des Louvre Ausstellungen mit Skulpturen und Installationen geplant.

Paris + par Art Basel wird vom 20. bis 23. Oktober im Grand Palais Ephemere stattfinden. Der 19. Oktober ist als Preview-Tag für geladene Gäste reserviert.

Basel (awp/sda)