MCH-Aktie höher: 12'225 Besucher an der Swissbau Compact in Basel

Gemäss Angaben der Messeverantwortlichen der MCH vom Dienstag waren die Aussteller und Gäste mit der wegen Corona verschobenen und markant verkleinerten "Compact"-Ausgabe "höchst zufrieden".

Eigentlich hätte die biennale Baumesse im Januar stattfinden sollen. Der früh im Jahr angesetzte Termin hatte sich für die Baubranche jeweils als ideal erwiesen. Wegen der Covid-19-Pandemie musste die Messe aber abgesagt und in den Mai verschoben werden - ein Monat, während dem auf den Baustellen jeweils Hochbetrieb herrscht und kaum Zeit für einen Messeauftritt oder -besuch übriglässt.

Das zeigt sich in einem Zahlenvergleich: Die letzte Swissbau, die es im Januar 2020 noch vor der Corona-Pandemie ins Programm schaffte, hatte über 92'000 Besucherinnen und Besucher angelockt, also gut achtmal mehr als die jetzt zu Ende gegangene Swissbau Compact. Die Messeverantwortlichen hoffen nun, im Januar 2024 wieder an diese alten Zahlen anknüpfen zu können.

Die MCH-Aktie gewinnt zeitweise 3,16 Prozent auf 7,84 CHF.

