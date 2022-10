MCH: 40'000 Besucher an der ersten Art-Basel-Ausgabe in Paris

Basel (awp/sda) - Die Kunstmesse Art Basel der MCH Gruppe blickt auf eine erfolgreiche erste Ausgabe in Paris zurück. An den vier öffentlichen Tagen und am Preview-Tag haben rund 40'000 Menschen die Messe im Grand Palais Ephémère besucht.

Die Messeleitung vermeldete am Sonntagabend zudem "starker Verkäufe in allen Marktbereichen". Führende Kunstsammlerinnen und -sammler sowie Museumsleute aus der ganzen Welt seien zur Paris+ par Art Basel gereist. Auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und seine Kulturministerin Rima Abdul Malak härten die Messe besucht.

Mit 156 Galerien aus 30 Ländern war die erste Ausgabe der Pariser Art wesentlich kleiner als die Muttermesse in Basel, die im Sommer fast doppelt so vielen Galerien Platz bot. In Basel hatten rund 70'000 Besucherinnen und Besucher die Messe besucht.