Mc Grath Rent CorpShs Aktie 950547 / US5805891091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.07.2026 05:23:50
McGrath Rentcorp Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - McGrath Rentcorp (MGRC) revealed a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $33.67 million, or $1.37 per share. This compares with $35.97 million, or $1.46 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.2% to $221.11 million from $235.62 million last year.
McGrath Rentcorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $33.67 Mln. vs. $35.97 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $1.46 last year. -Revenue: $221.11 Mln vs. $235.62 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 955 M To $ 985 M
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mc Grath Rent CorpShs
|
28.07.26
|Ausblick: Mc Grath Rent zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Mc Grath Rent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Mc Grath Rent präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Mc Grath Rent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Mc Grath Rent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Mc Grath Rent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mc Grath Rent CorpShs
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAusverkauf im Chipsektor hält an: SMI schliesst nach neuem Rekord leichter -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- US-Börsen schliessen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.