McEwen Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

McEwen Mining hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13.64 Prozent auf 43.6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch