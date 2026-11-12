McEwen Mining präsentierte Quartalsergebnisse

McEwen Mining hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 449.95 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das McEwen Mining ein Ergebnis je Aktie von -6.640 ARS vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.51 Prozent auf 65.45 Milliarden ARS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67.14 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch