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07.08.2026 06:37:00
McEwen Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
McEwen Mining hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McEwen Mining 0.060 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat McEwen Mining 59.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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