McDonalds zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

McDonalds hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65.08 JPY gegenüber 69.01 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 100.09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch