McDonalds veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

McDonalds hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 194.87 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 150.27 ARS erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.24 Prozent auf 10’001.96 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7’860.73 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch