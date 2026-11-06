McDonalds stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

McDonalds hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 219.32 ARS, nach 176.00 ARS im Vorjahresvergleich.

McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10’734.29 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9’401.95 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch