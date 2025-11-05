Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 14:33:36

McDonald's steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

McDonald's
242.83 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

CHICAGO (awp international) - Der Fastfood-Konzern McDonald's hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Die Burger-Kette profitierte dabei davon, dass die Kunden in den USA mehr Geld bei ihren Besuchen ausgaben. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um rund ein Prozent zu.

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um drei Prozent auf knapp 7,1 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Auf vergleichbarer Basis lag das Umsatzwachstum bei 3,6 Prozent - angetrieben vom ausländischen Geschäft vor allem in Deutschland und Australien. Aber auch in den USA griffen mehr Verbraucher wieder zu Burger, Pommes Frites & Co. Hier lag das vergleichbare Wachstum bei 2,4 Prozent. Zurückzuführen sei dies vor allem durch höhere Ausgaben der Kunden, so der Konzern laut Mitteilung.

Das operative Ergebnis verbesserte sich um fünf Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen rund 2,28 Milliarden Dollar nach 2,26 Milliarden im Jahr zuvor. Hier hatten Analysten etwas mehr erwartet.

McDonald's hat im Berichtzeitraum versucht, mit neuen Angeboten und Werbeaktionen Kunden in die Restaurants zu locken. Dazu gehörten Preissenkungen bei bestimmten Menüs und Angebote wie "buy one, add one for $1"./err/mne/stk

