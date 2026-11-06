McDonalds: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

McDonalds hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.18 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.13 Prozent auf 7.16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch