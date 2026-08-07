McDonalds präsentierte Quartalsergebnisse

McDonalds hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 4.60 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 4.35 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 9.83 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.48 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 3.71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch