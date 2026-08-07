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07.08.2026 06:37:00
McDonalds präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
McDonalds hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35.87 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 7.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.78 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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