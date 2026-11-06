McDonalds mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

McDonalds hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.91 CAD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 4.38 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 10.02 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.75 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch