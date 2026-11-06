McDonalds legte Quartalsergebnis vor

McDonalds hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36.77 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 38.56 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch