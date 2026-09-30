KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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30.09.2026 12:44:00
McDonalds: In den USA entscheidet eine KI, wie teuer ein Burger ist
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
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24.09.26
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23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX tiefer -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf positivem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.