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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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06.10.2026 23:29:29

McDonald's Faces Lawsuit Over Alleged AI-Assisted Price Coordination

McDonald's
194.42 CHF 1.12%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - McDonald's (MCD) has been sued in federal court in Chicago in a proposed nationwide class action accusing the fast-food chain of illegally coordinating menu prices across its franchised and company-owned restaurants through an AI-powered pricing system.

The lawsuit alleges McDonald's conspired with independent franchisees to fix prices using algorithms trained on nonpublic data, potentially affecting millions of customers.

The lawsuit follows a Reuters report that McDonald's uses machine-learning technology to analyse millions of daily transactions across its nearly 14,000 restaurants and provide pricing recommendations.

The system considers factors including local demand, operating costs and competition. The plaintiff's attorney accused McDonald's of using its data and franchise network to raise prices.

McDonald's denied the allegations, calling them speculative and uninformed. The company said AI does not set the price of a Big Mac or any other menu item, and that franchisees make their own pricing decisions.

It also said recommendations are not mandatory and denied using dynamic pricing or setting prices based on individual customers' willingness to pay.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -16.51 112514507
Long 10 -2.60 159744432
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’330.62 19.58 SWB2VU
Short 14’628.72 13.64 SJBE8U
Short 15’155.59 8.96 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’184.66 19.17 SYBDXU
Long 12’887.06 13.64 BSUR4U
Long 12’358.20 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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