McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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31.08.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagabend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von McDonalds. Zuletzt konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 265,83 USD.
Das Papier von McDonalds legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 265,83 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'233 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 266,01 USD. Bei 265,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 261'828 McDonalds-Aktien.
Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 28,56 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 259,88 USD ab. Mit einem Kursverlust von 2,24 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 3,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.
Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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