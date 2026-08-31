McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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31.08.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 264,49 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 264,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'140 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 263,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,00 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 107'337 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.08.2026 (259,88 USD). Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 1,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,14 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 7.10 Mrd. USD gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,92 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McDonald's Corp.
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16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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28.08.26
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|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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27.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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