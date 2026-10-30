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30.10.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 257,88 USD.
Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'031 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 262,81 USD. Bei 261,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331'993 McDonalds-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,52 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 11,10 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,50 USD, nach 7,17 USD im Jahr 2025. Am 04.08.2026 äusserte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 04.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,46 USD je McDonalds-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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