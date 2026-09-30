McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochabend mit Kursverlusten

Die McDonalds-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 231,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'135 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 231,82 USD. Bei 234,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 442'056 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,39 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,82 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 0,02 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,49 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 äusserte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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