McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die McDonalds-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 233,89 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'370 Punkten steht. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 234,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die McDonalds-Aktie bei 232,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 234,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 281'655 McDonalds-Aktien.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 46,12 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 232,10 USD am 29.09.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,49 USD, nach 7,17 USD im Jahr 2025. Am 04.08.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,14 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 7.10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,76 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2026 12,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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