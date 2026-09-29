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29.09.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend freundlich

McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 234,69 USD zu.

McDonald's
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Um 20:26 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 234,69 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'281 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 236,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 232,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 320'658 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 232,10 USD am 29.09.2026. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 1,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,49 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 7.10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,89 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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