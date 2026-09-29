McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Nachmittag

Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 235,79 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 232,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 154'259 McDonalds-Aktien.

Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Bei 232,10 USD fiel das Papier am 29.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,50 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 04.08.2026 vor. McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7.10 Mrd. USD gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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