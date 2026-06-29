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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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29.06.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagabend mit Abschlägen

McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 267,37 USD.

McDonald's
217.19 CHF 0.80%
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Die McDonalds-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 267,37 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'225 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 265,62 USD. Bei 271,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 376'748 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 27,82 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 264,53 USD ab. Mit einem Kursverlust von 1,06 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. McDonalds liess sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5.96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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