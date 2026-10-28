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28.10.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds verzeichnet am Mittwochabend kaum Ausschläge
Die Aktie von McDonalds hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die McDonalds-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 249,69 USD.
Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der McDonalds-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 249,69 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'431 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 252,35 USD. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 248,11 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 248,55 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 234'894 Aktien.
Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 36,87 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2026 auf bis zu 229,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,50 USD aus. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 7.10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,76 Prozent gesteigert.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 14,46 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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