McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'524 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 252,00 USD. Bei 248,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 127'237 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,90 Prozent. Am 06.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 9,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. Am 04.08.2026 äusserte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 14,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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