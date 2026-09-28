McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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28.09.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagabend mit Verlusten
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 234,36 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 234,36 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'561 Punkten steht. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 233,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,59 USD. Zuletzt wurden via New York 379'095 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,82 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2026 Kursverluste bis auf 233,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 0,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,49 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 7,17 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,89 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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