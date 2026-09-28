McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 236,58 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'634 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 237,41 USD. Bei 235,33 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140'786 McDonalds-Aktien.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 30,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 234,05 USD fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 1,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,49 USD belaufen. Am 04.08.2026 lud McDonalds zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,14 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 7.10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2026 12,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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