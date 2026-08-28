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28.08.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: Anleger greifen bei McDonalds am Abend zu

McDonalds Aktie News: Anleger greifen bei McDonalds am Abend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von McDonalds. Zuletzt ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 263,57 USD.

McDonald's
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Das Papier von McDonalds legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 263,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'518 Punkten liegt. Die McDonalds-Aktie zog in der Spitze bis auf 264,71 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247'116 McDonalds-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 29,66 Prozent zulegen. Am 27.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 259,88 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 1,40 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,50 USD. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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