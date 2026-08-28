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28.08.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von McDonalds zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 264,64 USD.

McDonald's
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 264,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'562 Punkten notiert. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 264,68 USD. Bei 261,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 125'735 McDonalds-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,14 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.08.2026 Kursverluste bis auf 259,88 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. Am 04.08.2026 lud McDonalds zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,14 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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