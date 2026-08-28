McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.08.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von McDonalds zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 264,64 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 264,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'562 Punkten notiert. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 264,68 USD. Bei 261,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 125'735 McDonalds-Aktien gehandelt.
Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,14 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.08.2026 Kursverluste bis auf 259,88 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. Am 04.08.2026 lud McDonalds zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,14 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren angefallen
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|McDonalds Aktie News: Anleger greifen bei McDonalds am Abend zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)