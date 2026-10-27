McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend mit Abschlägen

Die McDonalds-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 249,90 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'419 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 248,37 USD. Bei 249,03 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 256'710 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 229,25 USD am 06.10.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 9,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 7,17 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 04.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von McDonalds.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 14,46 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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