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27.10.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 249,30 USD abwärts.
Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 249,30 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'426 Punkten steht. In der Spitze büsste die McDonalds-Aktie bis auf 248,37 USD ein. Bei 249,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 139'486 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (229,25 USD). Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 8,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,50 USD aus. Am 04.08.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2028 14,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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