McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 261,43 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'552 Punkten notiert. Die McDonalds-Aktie sank bis auf 261,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,11 USD. Bisher wurden via New York 482'649 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 30,72 Prozent zulegen. Am 24.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS lag bei 3,32 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 7.10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,76 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,93 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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