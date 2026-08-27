McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Abschlägen

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 263,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'476 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 263,16 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 180'672 McDonalds-Aktien.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 22,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.07.2026 bei 260,99 USD. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 0,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 7.10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,93 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Wie Experten die McDonald's-Aktie im Juli einstuften