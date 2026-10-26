McDonalds Aktie News: McDonalds zieht am Montagabend an

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 249,67 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'329 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der McDonalds-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,88 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 304'434 McDonalds-Aktien.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 36,88 Prozent Luft nach oben. Bei 229,25 USD fiel das Papier am 06.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,18 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,87 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: McDonalds stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

McDonald's eröffnet vor 50 Jahren erste Schweizer Filiale in Genf