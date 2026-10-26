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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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26.10.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: Anleger schicken McDonalds am Nachmittag ins Plus

McDonalds Aktie News: Anleger schicken McDonalds am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von McDonalds zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

McDonald's
206.02 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 250,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'408 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 252,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 184'786 Stück.

Bei 341,75 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 26,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 229,25 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 9,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von McDonalds rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.95 112514507
Long 10 -8.95 159744432
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

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Short 15’431.55 13.77 S1B4JU
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Long 13’028.90 8.93 S95BFU
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