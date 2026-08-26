McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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26.08.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 266,29 USD abwärts.
Die McDonalds-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 266,29 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'447 Punkten steht. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 266,11 USD nach. Bei 267,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 287'873 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Bei 341,75 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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