McDonalds Aktie News: McDonalds verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die McDonalds-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 267,37 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'457 Punkten notiert. In der Spitze büsste die McDonalds-Aktie bis auf 266,89 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 267,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 124'409 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 21,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.07.2026 bei 260,99 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,50 USD, nach 7,17 USD im Jahr 2025. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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