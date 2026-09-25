McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend kaum verändert

Mit einem Kurs von 237,12 USD zeigte sich die McDonalds-Aktie im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'782 Punkten steht. Bei 237,99 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die McDonalds-Aktie bis auf 235,29 USD. Bei 235,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 462'737 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 234,05 USD. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 1,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,49 USD aus. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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