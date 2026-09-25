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25.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 237,36 USD.

McDonald's
195.66 CHF -2.23%
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Die McDonalds-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 237,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'500 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 237,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 213'164 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 30,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 1,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,49 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 7.10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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