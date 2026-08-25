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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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25.08.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von McDonalds

McDonalds Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von McDonalds

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 269,05 USD.

McDonald's
217.02 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

Die McDonalds-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 269,05 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'526 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 268,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 271,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199'492 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,02 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.07.2026 auf bis zu 260,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 3,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. Am 04.08.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6.84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.96 112514507
Long 10 -8.42 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
In eigener Sache

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Short 15’968.19 8.89 SIBAEU
SMI-Kurs: 14’525.29 25.08.2026 17:30:05
Long 13’886.29 19.26 SEBN5U
Long 13’577.68 13.76 SWB04U
Long 12’997.59 8.86 SE2BZU
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