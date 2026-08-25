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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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25.08.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Abschlägen

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 271,02 USD abwärts.

McDonald's
218.99 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Die McDonalds-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 271,02 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'488 Punkten steht. In der Spitze büsste die McDonalds-Aktie bis auf 270,41 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 271,50 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 84'215 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Am 24.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,99 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,50 USD belaufen. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7.10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,93 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.37 112514507
Long 10 -8.94 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Short 15’380.30 13.89 SYBB4U
Short 15’968.19 8.81 SJBCNU
SMI-Kurs: 14’522.84 25.08.2026 16:36:34
Long 13’886.29 19.52 SDBL0U
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Long 12’997.59 8.92 SUTB5U
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