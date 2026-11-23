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23.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von McDonalds
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 272,69 USD ab.
Die McDonalds-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 272,69 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'707 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 271,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 151'164 McDonalds-Aktien.
Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (229,25 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,93 Prozent.
McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,51 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.08 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die McDonalds-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,94 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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16:29
|McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von McDonalds (finanzen.ch)
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16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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20.11.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds präsentiert sich am Freitagabend fester (finanzen.ch)
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20.11.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
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19.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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19.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: Wäre ein McDonalds-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentabel? (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
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17.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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