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23.10.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagabend mit Abschlägen
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 247,70 USD nach.
Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 247,70 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'278 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 246,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 250,53 USD. Zuletzt wurden via New York 262'653 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 229,25 USD fiel das Papier am 06.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 7,17 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,50 USD je McDonalds-Aktie. Am 04.08.2026 lud McDonalds zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von McDonalds rechnen Experten am 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,87 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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