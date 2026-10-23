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23.10.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 248,42 USD nach.
Um 16:28 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 248,42 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'092 Punkten steht. In der Spitze fiel die McDonalds-Aktie bis auf 248,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 250,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 115'949 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Mit einem Zuwachs von 37,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Mit einem Kursverlust von 7,72 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. McDonalds gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. McDonalds dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,87 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
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|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
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|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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