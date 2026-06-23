McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 271,60 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'758 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 274,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 262'070 McDonalds-Aktien.

Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 25,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2026 bei 270,10 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. McDonalds veröffentlichte am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6.52 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.07.2026 erwartet.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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