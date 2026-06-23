Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’911 0.5%  SPI 19’629 0.3%  Dow 51’693 0.0%  DAX 24’894 -1.0%  Euro 0.9219 -0.2%  EStoxx50 6’231 -1.3%  Gold 4’116 -1.8%  Bitcoin 50’372 -2.6%  Dollar 0.8103 0.2%  Öl 77.2 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Micron Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bitcoin verliert seinen Vorsprung? Bloomberg-Analyst mit klarer Einschätzung
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ und Co. unterschiedlich: Trump ordnet Ausbau der Quantencomputer-Technologie an
600 Milliarden Dollar vernichtet: SpaceX-Aktie rutscht unter den ersten Schlusskurs
Suche...
eToro entdecken

McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend mit Aufschlag

McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend mit Aufschlag

Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 271,60 USD.

McDonald's
221.04 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 271,60 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'758 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 274,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 262'070 McDonalds-Aktien.

Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 25,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2026 bei 270,10 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. McDonalds veröffentlichte am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6.52 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.07.2026 erwartet.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 3 Jahren verloren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.27 112514507
Long 10 -2.00 149120279
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

Weiterlesen!